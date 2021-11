Jorginho torna a segnare su rigore: in goal col Chelsea dopo gli errori con l'Italia

Jorginho spezza l'incantesimo dal dischetto che lo ha tormentato nell'ultimo periodo. L'ex centrocampista di Verona e Napoli ha realizzato dagli undici metri la rete dell'1-1 nel corso della sfida tra il Chelsea e il Manchester United, disputata a Stamford Bridge e valida per il 13° turno di Premier League.

Un vero e proprio cecchino quando indossa la maglia del Chelsea: per Jorginho si tratta dell'undicesimo rigore di fila realizzato in Premier League. Discorso diverso con quella dell'Italia, con cui non è riuscito a mantenere lo stesso ritmo con quella dell'Italia.

Il centrocampista ha fallito tra settembre e novembre due rigori - entrambi contro la Svizzera - fondamentali nel percorso di qualificazione dell'Italia di Roberto Mancini verso i Mondiali di Qatar 2022. Prima non è riuscito a trasformare il penalty a Basilea nella gara d'andata, terminata sullo 0-0, e poi ha sbagliato il match point per la qualificazione all'Olimpico, spedendo sopra la traversa il rigore concesso agli 'Azzurri' al 90' sul risultato di 1-1.

Un errore che potrebbe costare molto caro alla Nazionale, che dopo aver perso il primo posto nel girone e il pass diretto dovrà giocarsi le proprie chance negli spareggi con la semifinale contro la Macedonia del Nord e la finale - in caso di passaggio del turno - con la vincente della sfida in gara secca tra Portogallo e Turchia.

Jorginho ha rimediato dal dischetto all'errore commesso in avvio di ripresa, con un controllo sbagliato che ha spianato la strada a Sancho verso la porta di Mendy. Il gioiello del Manchester United ne ha approfittato, battendo il portiere del Chelsea per il goal del momentaneo 1-0.