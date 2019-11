Jorginho rivela: "Il mio soprannome da piccolo era Haginho"

Il centrocampista si racconta al sito ufficiale del Chelsea, rivelando di come i suoi amici lo ricollegavano a Gheorghe Hagi con la palla tra i piedi.

Jorginho sta disputando un'ottima stagione, sia in Premier League al , sia con la maglia della Nazionale Italiana. Il centrocampista si è raccontato al sito ufficiale dei Blues ed in particolare balza all'occhio un retroscena svelato dall'ex .

"Non ridete, ma il mio soprannome da piccolo era 'Haginho', nel periodo ovviamente in cui giocava Gheorghe Hagi".

Jorginho tra l'altro per anni ha occupato lo stesso ruolo di Hagi, ovvero il trequartista, prima di diventare definitivamente regista tra il ed il Napoli.

Ed essendo nato in , il nome di Hagi venne 'modificato' dai suoi amici in 'Haginho', come spesso succede in questi casi quando c'è da fare un paragone calcistico.