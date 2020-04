Jorginho ricorda i tempi di Napoli: "Feci un mese senza allenarmi e mangiando tanto"

Un mese difficile per Jorginho ai tempi del Napoli di Benitez: "Decisi di andare in Brasile, quando tornai ero completamente fuori forma".

Con il calcio giocato fermo è tempo di curiosità e aneddoti sui momenti vissuti dai calciatori dentro e fuori dal campo. Il centrocampista del Jorginho ha parlato del suo primo anno a , tra tante soddisfazioni e qualche momento difficile.

Intervenuto durante una diretta 'Instagram' con 'Gli Autogol', il centrocampista della Nazionale ha ricordato i tempi vissuti in maglia azzurra:

"A Napoli ho trascorso anni importanti, ricordo la finale vinta di Coppa , quando a vennero a vedermi anche mia madre e mia moglie, è stata un'emozione grandissima. Anche la finale di con il Chelsea è un altro grande ricordo".

Altre squadre

Il momento più buio arrivò invece durante un viaggio in , quando il centrocampista si lasciò andare con comportamenti poco professionali:

"Una cosa che non farei? Al primo anno di Napoli dopo sei mesi decisi di andare in vacanza in Brasile, per un mese non feci niente, non mi allenai e mangiai tanto. Quando tornai a Napoli ero completamente fuori forma e persi la fiducia di Benitez, persi il posto da titolare, il tecnico aveva ragione, c'erano compagni nettamente più in forma di me. Tornando indietro non farei mai più quel mese".