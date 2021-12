Jorginho infallibile dal dischetto col Chelsea nel 2021: gli unici due errori con l'Italia

A marzo l'Italia si giocherà la qualificazione a Qatar 2022 nei playoff contro Macedonia del Nord ed, eventualmente, una tra Portogallo e Turchia: colpa del secondo posto nel girone alle spalle della Svizzera, graziata sia all'andata che al ritorno da Jorginho.

Sia a Basilea che all'Olimpico di Roma, il classe 1991 ha sprecato dal dischetto l'opportunità di segnare la rete della vittoria, che ovviamente avrebbe regalato all'Italia la prima piazza finale e il pass diretto per la rassegna iridata che si svolgerà in Asia.

In Svizzera è stato Sommer a ipnotizzarlo, mentre a Roma il pallone è volato di parecchi metri sopra la traversa: questi, peraltro, sono gli unici due errori di Jorginho nell'anno solare 2021.

Sì, poiché il ruolino in maglia Chelsea è perfetto: con le due trasformazioni inflitte al Leeds di Bielsa, il computo totale è salito a 10 goal su altrettanti tentativi, una media realizzativa del 100% che lascia l'amaro in bocca per l'epilogo delle qualificazioni mondiali.

Nella lista non sono inclusi i rigori calciati nelle lotterie finali contro Spagna e Inghilterra ad Euro 2020, dunque al di fuori dei tempi regolamentari: nel primo caso andò bene, nel secondo fu Pickford a capirne le intenzioni prima che Donnarumma facesse partire la festa parando l'ultimo tiro di Saka.