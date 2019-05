Jorge Jesus vicino all'Atletico Mineiro: col Flamengo era in tribuna

Senza squadra, Jorge Jesus sta per accasarsi in Brasile: accordo vicino con l'Atletico Mineiro dopo aver assistito al match coi dirigenti.

Dalle finali (perse) in Europa al campionato brasiliano: è la parabola di Jorge Jesus, l'ex allenatore del e dello , che dopo una parentesi in è pronto ora ad accomodarsi sulla panchina dell'Atletico Mineiro.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Cercato anche dal Vasco da Gama, che poi si è affidato a Vanderlei Luxemburgo, in questi giorni Jesus è a Belo Horizonte. E ieri sera è stato pescato dalle telecamere sulle tribune dello stadio Independencia, l'impianto di casa dell'Atletico Mineiro, per assistere alla vittoria per 2-1 - in 10 per tutto il secondo tempo - sul Flamengo.

Solo una visita di cortesia, hanno spiegato sia Jorge Jesus che il presidente dell'Atletico, Sette Camara. Ma in un video, che sta circolando sul web, si vede il tecnico portoghese esultare assieme ai dirigenti bianconeri dopo il successo.

Insomma, pare quasi fatta perché Jorge Jesus trovi una nuova squadra dopo l'esperienza sulla panchina dell'Al-Hilal: lì l'allenatore aveva deciso di andare dopo i successi sulla panchina del Benfica e il successivo 'tradimento' con lo Sporting.

L'Atletico Mineiro, del resto, è ancora alla ricerca di un allenatore permanente dopo l'addio di Levir Culpi di qualche settimana fa: al momento a guidare la squadra è il tecnico ad interim Rodrigo Santana, che ha iniziato il Brasileirão con 4 vittorie nelle prime 5 giornate.