Jordan Lukaku saluta la Lazio: è ufficiale l'approdo al Vicenza

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso però c’è anche l’ufficialità: il Vicenza mette a segno un importante colpo di mercato assicurandosi Jordan Lukaku.

Ad annunciare il buon esito della trattativa con la Lazio è stato lo stesso club biancorosso attraverso un comunicato ufficiale.

“La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Lukaku.

Lukaku, terzino sinistro belga, classe ’94, nella scorsa stagione con la maglia del Royal Antwerp ha registrato 29 presenze tra campionato, Europa League e coppa, collezionando 5 assist.

In precedenza per lui quattro stagioni consecutive alla Lazio nelle quali è sceso in campo in 85 occasioni tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, siglando una rete e fornendo 8 assist. Con la maglia della Lazio ha inoltre vinto la Coppa Italia nel 2018/2019 e la Supercoppa nella stagione 2017/2018.

Ha militato inoltre nel KV Oostende e nell’Anderlecht collezionando 95 presenze, siglando 4 reti e fornendo 10 assist.

Vanta 8 presenze e 3 assist nella Nazionale maggiore del Belgio e la partecipazione al Campionato Europeo del 2016.

Benvenuto Jordan!”.

Per Lukaku, che in questa stagione non ha collezionato presenze con la maglia della Lazio, si tratta di un’importante possibilità di rilancio, anche se il Vicenza ha vissuto una prima parte di stagione molto complicata.

L'articolo prosegue qui sotto

La compagine biancorossa è infatti ultima in classifica in Serie B con appena 7 punti messi in cascina in diciassette partite ed è attualmente a -13 dalle posizioni che valgono la salvezza.

Legato alla Lazio fino al 30 giugno 2022, il terzino belga fratello di Romelu Lukaku vede quindi concludersi l’avventura in biancoceleste che era iniziata nell’estate del 2016 e che è culminata con la conquista di due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana.