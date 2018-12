Joe Cole torna al Chelsea: ufficiale il ruolo di tecnico dell'Academy

Appese le scarpette al chiodo lo scorso novembre, Joe Cole torna al Chelsea, dove da giocatore ha militato dal 2003 al 2010, e lo fa nel ruolo di tecnico dell'Academy.

We are pleased to confirm that Chelsea legend Joe Cole will return to the club in 2019 as a technical academy coach.



Welcome back, Joe! https://t.co/dPjQchgpNl