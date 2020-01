Joe Barone alla Fiorentina, il figlio al Perugia: ha firmato dopo il provino

L'esterno sinistro classe 1998 giocherà con il Perugia fino a giugno dopo aver convinto Cosmi e la dirigenza.

21 anni, ex New York Cosmos, figlio di Joe Barone.ha firmato con ildopo un periodo di prova con la compagine di Cosmi: il tecnico del Grifo ha deciso di puntare sul figlio del dirigente viola fino a giugno, convinto possa dare una mano in chiave promozione.

Barone, come detto figlio di Joe, braccio destro di Commisso alla , si stava allenando con il Perugia nelle ultime settimane nella speranza di poter essere tesserato dalla squadra di Serie B. Detto fatto, con la conferma biancorossa e dello stesso giocatore arrivate nella giornata di oggi.

Via social, Barone si è detto felice di poter giocare con il Perugia:

"Sono felice di aver firmato con il Perugia, non vedo l'ora di iniziare. Forza Grifo".

Barone ha come detto giocato nell'altra squadra di Commisso, i gloriosi New York Cosmos, ma sperava di poter alzare il tiro e dire la sua in una nazione più importante dal punto di vista calcistico. Si tratta di un esterno sinistro, che si unisce all'altro acquisto Benzar, arrivato in questi giorni dal .