Joao Pedro pazzo del Cagliari: "Sono il capitano del miglior club al mondo"

Le speranze salvezza del Cagliari passano soprattutto dai goal di Joao Pedro, capitano e trascinatore dei sardi che in questo campionato ne ha già realizzati ben tredici.

L'attaccante brasiliano, intervistato dal 'Corriere dello Sport', spiega cosa è cambiato con l'arrivo di Semplici in panchina e le differenze con Di Francesco.

"Il nuovo allenatore ha portato maggiore serenità e un bel po’ di entusiasmo. Infatti: sette punti in quattro partite. Semplici è arrivato e ci ha detto proprio questo, state tranquilli, avete qualità in abbondanza, giocate come sapete. Di Francesco è più rigido di altri nel chiedere certi movimenti in campo, però ti fornisce sempre alternative tattiche, è un profondo conoscitore del calcio, prepara perfettamente le partite. Eravamo noi calciatori a dover cambiare passo e ci siamo riusciti".