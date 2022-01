Perchè Joao Pedro può giocare con la Nazionale italiana?

Dopo la vittoria degli Europei nel torneo itinerante 2021, l'Italia sarà costretta ad affrontare i playoff, nuovamente, per poter approdare ai Mondiali. Prima la Macedonia, dunque, eventualmente, Portogallo o Turchia. I mancati goal del girone di qualificazioni hanno portato Roberto Mancini a vagliare nuove ipotesi, tra cui un altro oriundo, Joao Pedro.

Dopo i Campioni d'Europa Toloi, Emerson e Jorginho, tutti nati in Brasile, anche Joao Pedro potrebbe essere convocato da Mancini nel 2022, così da dare una mano agli azzurri nei playoff e magari, se l'Italia otterrà il pass per Qatar, anche nel torneo che si svolgerà in autunno nel paese del Medio Oriente.

JOAO PEDRO, ORIGINI E CITTADINANZA ITALIANA

Perchè Joao Pedro può essere convocato dalla Nazionale Italiana? Non per delle origini italiane, ma bensì per la cittadinanza ottenuta nel 2017. Nato a Ipatinga, nello stato brasiliano di Minas Gerais, il 29enne ha infatti sposato una ragazza siciiliana conosciuta ai tempi del Palermo. La coppia ha anche due figli.

Joao Pedro è dunque convocabile dall'Italia oramai dal 2017, ma all'epoca non si parlò poi tanto di una possibile futura chiamata in Nazionale, considerati dati realizzativi decisamente inferiori a quelli delle ultime annate. In più, il classe 1992 vedeva come meta la rappresentativa del suo paese.

JOAO PEDRO E IL BRASILE

Nel 2009, ai tempi dell'Atletico Mineiro, Joao Pedro venne convocato spesso dall'Under 17 del Brasile, segnando una rete e giocando diverse gare insieme ad elementi come Coutinho e Fernando. Con i verdeoro ha conquistato il campionato sudamericano di catgoria nello stesso anno, senza però riuscire a confermarsi con la prima squadra, con la quale non ha mai avuto occasioni.

Joao Pedro ha perso il treno, superato dai più svariati connazionali: nonostante il movimento popolare nei suoi confronti e le 45 reti nell'ultimo triennio, il commissario tecnico Tite ha optato per altri elementi dal 2019 in avanti. Nonostante, dati alla mano, sia il miglior realizzatore brasiliano in Europa.

Viste le zero presenze con la Nazionale maggiore brasiliana, la FIFA, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe dato l'ok alla convocazione dell'Italia nel 2022.

JOAO PEDRO: GOAL E NUMERI CON IL CAGLIARI

Arrivato in Sardegna nel 2014, Joao Pedro ha vissuto immediatamente la retrocessione al primo anno rossoblù, con conseguente promozione immediata. Più volte richiesto da squadre importanti, ha deciso di rimanere a Cagliari, oramai sua seconda casa.

Joao Pedro ha segnato 82 reti nelle varie competizioni con il Cagliari, riuscendo ad essere veramente protagonista però solamente dal 2019: divenuto attaccante e non più seconda punta o trequartista, ha siglato 18 goal, dunque 16, iniziando alla grande anche nel 2021/2022.

La sua duttilità tattica, la tecnica, il suo essere rigorista e il sapersi adattare a diversi moduli lo rendono in teoria arma importante per Mancini e l'Italia. Appuntamento alle prossime convocazione azzurre, dopo che il commissario tecnico azzurro ha fin qui confermato i vincitori di Euro2020 come attaccanti.