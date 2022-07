Joao Pedro, da speranza dell'Italia al campionato turco: rivoluzione

Convocato da Mancini per la Macedonia del Nord, ha giocato solamente i minuti finali: poi più nulla. Retrocesso in B, ha scelto Istanbul.

E' cambiato tutto rapidamente. Joao Pedro non è più un giocatore del Cagliari, non sembra più rientrare nei piani della Nazionale azzurra di Mancini, non ha lasciato i rossoblù dopo una stagione da incorniciare. Nel giro di quattro mesi il suo mondo è completamente stato rivoltato dagli eventi, da ogni punto di vista.

Siamo a marzo. Siamo nel periodo dell'Italia costretta a prepararsi ai playoff contro la Macedonia del Nord. Immobile, Belotti, nessuno convince pienamente per la sfida contro Elmas e compagni, prima di eventuali due utili a qualificarsi ai Mondiali 2022. La vecchia idea di convocare Joao Pedro, con in mano il passaporto italiano, divene realtà: maglia numero 9 e azzurro per la prima volta. Per la sfida delle sfide.

Una gara passata alla storia, il 24 marzo. Barbera, Palermo, lacrime azzurre ancora una volta. Talmente tante da spazzare via il ricordo della vittoria a Wembley di un anno prima, gli Europei vinti a sorpresa contro l'Inghilterra. Due Mondiali senza l'Italia, tutto vero. Joao Pedro entra solo per i minuti finali, quando Trajkovski trova la rete che spegne ogni speranza.

L'articolo prosegue qui sotto

E' la prima grande delusione di Joao Pedro, ma di certo non l'ultima della primavera. A maggio, infatti, un Cagliari senza idee, pachidermico nel riuscire a raggiungere i propri obiettivi, fallisce l'ultimo match stagionale contro il Venezia già retrocesso, nonostante il 'regalo' dell'Udinese contro Salernitana. Retrocessione shock, considerando la larga vittoria dei friulani, e Serie B. La seconda per l'italo-brasiliano in otto anni sardi.

A questo punto la permanenza a Cagliari rimane in bilico. Almeno fino a quando Capozucca, ds dei sardi, spegne le speranze dei tifosi rossoblù, che vedono il capitano come uomo per riportare subito la squadra in Serie A:

"Ha mercato, ma ha anche dei costi. E' pure arrivato in Nazionale, perciò è normale che abbia un certo valore. In Serie B non può giocare, ed è giusto che possa andare per la propria strada".

E così si parla di calciomercato da ogni direzione, dal Monza, dalla Fiorentina, ma anche dal campionato inglese e soprattutto da quello tedesco. Sembra avvicinarsi al Galatasaray, ma alla fine il 21 luglio Joao Pedro firma per i cugini di Istanbul, i grandi rivali del Fenerbahce:

"Sono venuto in un club molto grande. Sono davvero felice. Questo è un club unico ed è anche un’opportunità grande per la mia carriera. Penso di aver fatto la scelta migliore. Sono molto felice ed emozionato".

Il trasferimento al Fenerbahce ha chiuso le porte azzurre? Probabilmente sì, di certo non definitivamente. Per ora non è certo un incentivo ad una nuova convocazione, considerando come nelle ultime uscite della Nazionale non ci sia stato il suo nome tra i convocati di Mancini. Numero 9 contro la Macedonia, in campo per pochi minuti, numero 10 contro la Turchia, vista da bordocampo.

E' cambiato tutto, meno di 120 giorni rivoluzionari. Non particolarmente positivi.