Joao Mario lascia l'Inter: va in prestito allo Sporting, è ufficiale

Dopo l'ultima avventura alla Mosca Joao Mario lascia nuovamente l' in prestito: il centrocampista portoghese riparte dallo . Dopo le visite mediche delle scorse ore è arrivata anche la firma sul contratto e l'ufficialità.

"João Mário è l'ultimo rinforzo dello Sporting Clube de Portugal per il 2020/2021. Il centrocampista arriva in in prestito di un anno dall'FC Internazionale Milano e torna ad indossare la maglia che ha indossato per oltre dieci anni".