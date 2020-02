Joao Mario attacca l'Inter: "Trattamento spregevole, mi allenavo da solo con Icardi"

Durissimo attacco di Joao Mario che rivive il periodo all'Inter: "Mi hanno pagato 40 milioni per trattarmi come un ragazzino, non capisco".

Joao Mario non dimentica. Il centrocampista portoghese, oggi alla Mosca, in una lunga intervista concessa al quotidiano sportivo 'A Bola' si toglie più di un sassolino dalle scarpe tornando sulla sua non fortunata esperienza con l'.

In particolare Joao Mario non si spiega il trattamento ricevuto dal club nerazzurro, il tutto nonostante la stessa Inter avesse speso ben 40 milioni di euro per strapparlo dallo .

"Non potevo allenarmi o giocare le amichevoli come tutti. Mi allenavo da solo con Icardi. Non capisco la posizione dell'Inter che ha pagato 40 milioni per trattare un giocatore come un ragazzino. E' stato spregevole".

Il portoghese quindi sottolinea come le cose all'Inter non funzionassero nè in campo né fuori.

"Ho trovato un club meno stabile dello Sporting. Molta confusione, cambio di allenatore. Una stagione preparata male. Mi dispiace che sia successo molto più fuori dal campo che dentro".

Joao Mario è stato ceduto dall'Inter la scorsa estate alla in prestito con diritto di riscatto, dunque formalmente il suo cartellino è ancora di proprietà dei nerazzurri. Rivederlo a Milano però a questo punto sembra davvero molto difficile.