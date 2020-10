L'Equipe - Joao Mario al PSG, è fatta: visite in giornata insieme a Kean

A sorpresa l'Inter cede quasi sul gong Joao Mario, e lo fa ad una potenza europea come il PSG: visite mediche già oggi per il portoghese.

Trattativa annunciata a sorpresa dalla , con 'L'Equipe' che non ha dubbi: Joao Mario sarà un nuovo giocatore del . Leonardo ha eseguito un vero e proprio sprint per il giocatore portoghese, che arriverà quindi dall'.

Le visite mediche di Joao Mario sarebbero in programma già oggi, domenica, in concomitanza con quelle di Moise Kean, che arriverà dall' . Due rinforzi allo scadere del calciomercato per il PSG, dopo un certo immobilismo durante queste settimane.

Non è ancora chiara la formula del trasferimento di Joao Mario, che comunque per l'Inter rappresenta un esubero della rosa. L'anno scorso il portoghese ha giocato alla Mosca, senza per altro sfigurare, anzi.

Adesso per lui, se tutto dovesse andare bene, scatterà l'avventura al PSG, finalista dell'ultima edizione di .