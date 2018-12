Joao Mario a DAZN: "Vedevo la gente incazzata per il mio gioco, ho capito che dovevo cambiare"

Joao Mario a DAZN: "E' stata un'estate complicata. Dopo le partite vedevo la gente incazzata per il mio comportamento, ho capito che dovevo cambiare".

Nell'attuale terzo posto dell'Inter in classifica, da qualche settimana a questa parte, c'è anche la firma di Joao Mario. Dopo un inizio di stagione in sordina ed ai margini del progetto Spalletti, il portoghese è tornato in auge.

Ai microfoni di DAZN ha parlato di questo suo momento positivo e di come è riuscito a trasformare i fischi in applausi.

"Ogni tanto a partita finita pensavo di aver dato tutto pur lasciando qualcosa dal punto di vista tecnico. Ma vedevo che la gente era incazzata riguardo il mio comportamento in campo ed allora ho dovuto vedere le cose e guardarmi bene per migliorare".

In estate si è spesso parlato di una sua cessione. Ma in cuor suo ha sempre pensato di poter risalire la china.

"So che questa estate le cose sono state complicate, ho dovuto avuto molta pazienza. Ero preoccupato per quello che non potevo controllare. Ma se fai una cosa al massimo non ti devi preoccupare delle scelte che magari vengono fatte in un primo momento perchè prima o poi l'opportunità giusta. E' stata dura non giocare tante partite, ma è una cosa che fa crescere. Non mi aspettavo di giocare contro la Lazio, ma ho avuto l'opportunità e sapevo che dovevo dare tutto per averne un'altra".

Parole di elogio nei confronti di Spalletti, che anche nei momenti difficili gli è stato vicino dal punto di vista umano.

"E' un allenatore che prova ad aiutare tutti dal punto di vista psicologico. La gente non capisce che spesso se non stai bene dal punto di vista psicologico le cose non ti vengono bene anche se tecnicamente hai qualità. Muovere le mani è un movimento tipico italiano, il mister muove molto le mani e lo fa per dirci cose diverse".

Nel corso della sua carriera ha cambiato tanti ruoli in campo, ma ha capito che per rendere al massimo bisognava cambiare qualcosa dal punto di vista mentale.

"Ho iniziato quando ero più giovane a giocare in difesa centrale, dopo aver capito che ero basso mi hanno spostato regista, mediano, mezz'ala, trequartista, in nazionale ho giocato esterno. Ma la cosa più importante è che ho capito cosa dovevo cambiare nel mio gioco come atteggiamento, anche per questo motivo ho imparato a recuperare palloni. Devo giocare bene sia difensivamente che in attacco per aiutare la mia squadra".

Un peccato non aver potuto dare il suo contributo nel girone di Champions League, dove è arrivata un'amara eliminazione.

"Sapevo già che non avrei potuto giocare in Champions League, ma abbiamo preso due squadre molto forti ed è stato per un dettaglio che non siamo riusciti a passare il turno". L'articolo prosegue qui sotto

Infine un commento sull'arrivo in Serie A del suo compagno di nazionale Cristiano Ronaldo. Joao confessa che già nel ritiro mondiale in Russia il lusitano aveva manifestato l'intenzione di lasciare il Real Madrid ed approdare in Italia.