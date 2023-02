Joao Felix espulso alla prima col Chelsea, torna dopo tre gare: subito in goal

Funziona l'asse tra il portoghese ed Enzo Fernandez, autore dell'assist che ha dato il vantaggio al Chelsea nel Derby contro il West Ham.

Espulsione alla prima partita ufficiale con il Chelsea. Goal alla prima gara dopo il ritorno dalla squalifica, di tre turni. Joao Felix, approdato in Blues in prestito nel calciomercato di gennaio, sta dimostrando di riuscire ad essere protagonista sia in positivo che in negativo.

Schierato nuovamente titolare da Potter in seguito al rosso diretto subito nell'incontro contro il Fulham, è in un altro Derby come quello contro il West Ham che l'ex Atletico Madrid - in cui tornerà comunque a giugno - che il portoghese ha trovato il goal. Sotto, porta di prima, scattato in posizione regolare sull'illuminante assist dalla trequarti.

Il passaggio decisivo? Di Enzo Fernandez, divenuto non solo l'acquisto più costoso nella storia del Chelsea, ma anche della Premier League. Gran tocco dentro a superare i difensori del West Ham, ad intuire lo scatto di Joao Felix per il vantaggio dei Blues in casa Hammers.

Arrivato in prestito secco oneroso per 11 milioni di euro, Joao Felix prova a rilanciarsi a Londra dopo un periodo deludente con l'Atletico Madrid di Simeone. Per Enzo Fernandez continua invece il momento top dopo la vittoria dei Mondiali, che ha convinto il Chelsea a sborsare 121 milioni di euro.

Un vantaggio, quello del Chelsea, che è comunque durato poco: è stato Emerson, esterno del West Ham e della Nazionale azzurra, a trovare il goal del pari al London Stadium.

In generale Joao Felix è apparso il più in palla: schierato sulla trequarti nel 4-2-3-1 di Potter, ha creato occasioni pericolose, concludendo inoltre verso la porta più di ogni altro giocatore durante il Derby.