Joao Felix: "Futuro alla Juve? Non si sa mai, mi piacerebbe giocare con Ronaldo"

Joao Felix, premiato come Golden Boy 2019, ha parlato di un possiible futuro alla Juventus con Cristiano Ronaldo: "Mi piacerebbe giocare con lui".

La calcistica diventa un po' lusitana per una sera, più di quanto già non lo sia per la sola presenza in città di Cristiano Ronaldo: Joao Felix è stato premiato come Golden Boy 2019, premio istituito da 'Tuttosport' che premia il miglior giovane.

L'attaccante è passato dal all'Atlético Madrid in estate per 126 milioni di euro, ma cova il sogno, che parzialmente realizza in Nazionale, di giocare insieme a Cristiano Ronaldo.

A 'Sky Sport' a margione della presentazione il classe 1999 non ha negato un possibile futuro alla insieme a CR7.

"Futuro alla Juventus? Nessuno lo sa. Certo che mi piacerebbe giocare con Cristiano Ronaldo".

Tra sogno e suggestione, il Golden Boy lancia il suo messaggio. In una serata speciale a Torino, forse, vale anche di più.