Joao Felix sul fratello Hugo: "Fa cose che io non ero in grado di fare alla sua età"

Dopo la cifra record incassata dalla cessione di Joao Felix all', il potrebbe avere in casa un nuovo tesoro: si tratta di Hugo Felix, fratello minore della stella portoghese che ha già incantato tutti a Lisbona.

Lo stesso Joao Felix ha speso parole di grande elogio nei confronti del fratello 16enne ai microfoni di 'BTV':

"Fa cose che io non sapevo fare alla sua età, se ascolterà coloro che vogliono aiutarlo, avrà successo. Ha tutto per poter far bene e per raggiungere la prima squadra, per l'età che ha sta lavorando molto".