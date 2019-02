Joao Felix chiama la Juventus: "Sogno di giocare con Cristiano Ronaldo"

Il classe 1999 del Benfica parla a Tuttosport e rivela il suo desiderio: "Sogno di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo, è il più grande".

Il sogno di giocare con Cristiano Ronaldo e un messaggio forte alla Juventus: Joao Felix sta stupendo tutti al Benfica e può diventare un obiettivo. Già 5 goal in 11 partite di campionato per il classe 1999, sulla strada per diventare un punto fermo delle 'Aguias'.

Il 19enne lusitano del Benfica, arrivato nel 2015 dopo essere stato scartato dalle giovanili del Porto, ha raccontato i suoi sogni in un'intervista a 'Tuttosport'. Su di lui ci sarebbero già tante big europee, ma Felix ha già le idee chiare su quale sia il suo desiderio più grande.

"Vorrei giocare a fianco di Cristiano Ronaldo. Perché è semplicemente il più grande. Un idolo, un’icona mondiale, un esempio per tutti. Il solo fatto di essere assieme a lui, di potermi allenare con un “mostro” come lui mi permetterebbe di crescere ancora. È il migliore “spot” in assoluto per l’abnegazione, lo spirito di sacrificio, la volontà ferrea e l’umiltà. Vuole migliorarsi sempre. Io m’ispiro totalmente a lui".

Il giocatore è blindato da una clausola da 120 milioni di euro, stabilita dal presidente del Benfica con l'agente del giocatore, Jorge Mendes. Le cifre non spaventano però Felix, che non avverte pressione e progetta il futuro.