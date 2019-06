Joao Felix all’Atletico Madrid, la conferma del Benfica: offerta da 126 milioni

Non è ancora ufficiale, ma quasi: Joao Felix si appresta finalmente a diventare un nuovo giocatore dell' . L'offerta dei Colchoneros è sul tavolo del , che l'ha confermata ufficialmente con un comunicato.

"Il Benfica informa [...] che il Club Atletico Madrid ha fatto pervenire una proposta per l'acquisto a titolo definitivo dei diritti del giocatore Joao Felix Sequeira per un valore di 126 milioni di euro, la quale è in fase di analisi. Si informa anche che il valore superiore alla clausola rescissoria contempla i costi finanziari legati al pagamento a rate previsto in quest'offerta".