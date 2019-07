Joao Felix all'Atletico, avrà la 7 di Griezmann: addio certo per il francese

Nonostante non sia ancora partito, Griezmann lascerà sicuramente l'Atletico Madrid: il nuovo arrivato ha preso il suo numero.

L'Atletico Madrid fa la storia, acquistando il giovane Joao Felix dal . Il portoghese approda nella capitale spagnola dietro pagamento di 126 milioni, che potrebbero arrivare addirittura a 139. Una spesa ingente, che fa da preludio all'addio di Antoine Griezmann. Certo al 100% di lasciare i Colchoneros.

Se il suo trasferimento al sembrava essere messo in discussione dalla smentita dei blaugrana riguardo l'accordo annunciato dal presidente dell'Atletico, la scelta del numero da parte di Joao Felix porta Griezmann lontano da Madrid per forza di cose.

Joao Felix, come annunciato dall' ufficialmente, vestirà infatti la numero sette, attualmente in teoria ancora sulle spalle di Griezmann. Per il francese però non ci sarà più la possibilità di indossare la casacca con cui è cresciuto tantissimo, divenendo uno dei migliori giocatori al mondo.

Abbassatasi la clausola rescissoria, Griezmann verrà a meno di sorprese ceduto al Barcellona nelle prossime settimane. Il rimane all'erta, ma la destinazione catalana sembra la più probabile e la più ovvia, un anno dopo la decisione del Campione del Mondo di rimanere al Wanda Metropolitano per provare a vincere la in casa.

Fallito il tentativo di conquistare la Champions tra le mura amiche, qualche settimana fa Griezmann ha annunciato la volontà di lasciare l'Atletico per una nuova avventura. Il Barcellona però non sembra avere fretta a tal riguardo e dopo De Jong ha rallentato sensibilmente i colpi in entrata.

Joao Felix sarà l'erede di Griezmann, indosserà il suo vecchio numero e proverà a rimuoverlo dai ricordi dei tifosi dell'Atletico, che con lui hanno condiviso grandi gioie negli ultimi anni. Per il trasferimento lontano da Madrid è solo questione di tempo.