Joao Cancelo, tra rimpianti e futuro: ma la Juve è acqua passata

Dopo una sola stagione, come accaduto alla Juve, il portoghese potrebbe già lasciare il Manchester City. Da escludere un ritorno in bianconero.

La mancata consacrazione di Joao Cancelo resta un mistero. Così come resta un mistero il motivo per cui, ancora una volta, il portoghese rischi di cambiare nuovamente squadra. Una stagione all' . Stesso discorso con la . Copione che potrebbe andare in scena anche con il . Insomma, qualcosa non torna.

Giunto al 26esimo compleanno, quindi, è tempo di primi bilanci. Ma senza perdere di vista l'obiettivo, ovvero quello di diventare il miglior terzino destro su scala internazionale. Ambizione più che legittima per un profilo che, nella sua totalità, vanterebbe le necessarie caratteristiche per assicurarsi lo scettro di top mondo.

Pep Guardiola, senza remore, la scorsa estate ha deciso di sacrificare Danilo pur di mettere le mani sul calciatore di Barreiro. Uno scambio studiato tra aspetto tecnico e finanziario, con le casse della a generare un effetto economico positivo di circa 28,6 milioni.

Altre squadre

E a proposito di Vecchia Signora, nelle ultime settimane è rimbalzata una voce dalla , circa un eventuale ritorno di fiamma proprio nei confronti di Cancelo. Niente di vero. Madama, dopo aver valutato attentamente pro e contro, ha deciso di sacrificare il suo ex numero 20 dopo un solo anno.

Vuoi per questione di caratteristiche. Vuoi per questioni comportamentali. Insomma, il verdetto finale è sfociato in una cessione che, ad oggi, alla Continassa non ha prodotto grossi rimpianti. Sebbene a targhe alterne l'attuale calciatore dei Citizens abbia fatto la voce grossa pure in bianconero.

Altro giro, altra tappa: Premier League. Pochi sussulti, tanta panchina. Joao nell'esperienza inglese ha finora maturato 24 presenze e 1 goal. D'altro canto, si sa, il titolare si chiama Kyle Walker e difficilmente le gerarchie cambieranno. Quanto meno con Guardiola.

Occhi puntati, ora, sul . Radiomercato, infatti, parla di un possibile progetto di scambio tra blaugrana e la sponda azzurra di Manchester.

Protagonisti: Cancelo e Nelson Semedo. Una semplice traccia, al momento, ma che rischia di diventare concretamente un'operazione, in quanto dietro le quinte ci sarebbe il potentissimo Jorge Mendes, agente di entrambi i calciatori. In estrema sintesi, un affare tutto lusitano.

Resta viva la suggestione Inter che, però, dà l'assoluta precedenza ad altri obiettivi. Cancelo ha lasciato un gran ricordo tra il popolo nerazzurro. Un mancato riscatto, quello fissato a 35 milioni con il , che mandò su tutte le furie Walter Sabatini. Che, anche per questo motivo, decise di lasciare il ruolo di direttore tecnico di Suning Sports.

Tuttavia, tra leggende e realtà, Cancelo fatica a trovare una collocazione progettuale. Ma il ritorno nel Belpaese non dovrebbe prendere né forma né sostanza.

Chissa, quindi, che la ricetta giusta non passi dalla . Sognando di imitare il percorso di Dani Alves: leader indiscusso della fascia destra, diventato grande proprio al Barcellona.