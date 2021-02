Jimenez in campo entro maggio? Espirito Santo: "Sono fiducioso"

Raul Jimenez potrebbe tornare in campo prima del termine della stagione, Nuno Espirito Santo è ottimista: "Migliora di giorno in giorno".

Sono passati quasi tre mesi da quel 29 novembre, quando il fiato dei tifosi del Wolverhampton rimase sospeso per qualche minuto, dopo aver visto il tremendo scontro aereo tra il loro beniamino Raul Jimenez e David Luiz.

Una capocciata terrificante che costrinse il messicano a finire sotto i ferri per ridurre la frattura al cranio: da allora è iniziata una lunga riabilitazione che potrebbe sortire il frutto del ritorno in campo entro il termine della stagione in corso.

Il tecnico dei 'Wolves', Nuno Espirito Santo, si è detto ottimista sul fatto che il suo bomber possa rivedersi all'opera prima della fine della Premier League 2020/2021.

"Sono molto fiducioso. Dobbiamo essere consapevoli della circostanza ed evitare ogni tipo di contatto negli allenamenti a cui sta prendendo parte. Il solo fatto di lavorare con i suoi compagni è di grande aiuto per noi e per lui. Stiamo seguendo il protocollo senza fretta, siamo felici che Raul stia migliorando di giorno in giorno".

Jimenez ha lavorato in una prima fase senza il pallone e nelle settimane a venire è previsto un intensificamento delle sedute d'allenamento. L'obiettivo resta quello di tornare quantomeno per l'ultima gara di campionato al 'Molineux' contro il Manchester United del 23 maggio.