Jermain Defoe annuncia il ritiro: a gennaio era tornato al Sunderland

L'ultima volta è sceso in campo meno di una settimana fa, con la maglia del Sunderland, in uno 0-0 in casa del Lincoln City per il campionato di League One, terza serie inglese. Ma ora Jermain Defoe ha deciso di fermarsi. L'ex attaccante del Tottenham, del Bournemouth, dei Rangers e non solo lascia subito il calcio, senza aspettare la conclusione della stagione.

"Una decisione molto difficile", l'ha definita Defoe sul proprio account Instagram, il mezzo scelto per annunciare al mondo la conclusione della propria avventura nel calcio. Una scelta "discussa con la mia famiglia e con le persone a me vicine".

"Sento che è il momento giusto per ritirarmi - le parole di Defoe - È stato un viaggio incredibile, nel quale ho conosciuto bellissime persone. Il calcio mi rimarrà sempre nelle vene, e provo orgoglio e soddisfazione nel ripensare alla carriera benedetta che ho avuto. Ora voglio passare un po' di tempo con i miei amici e la mia famiglia prima di cominciare un nuovo capitolo della mia carriera".

39 anni, Defoe ha legato gran parte della carriera al Tottenham. Ha giocato in Champions League e pure nella Nazionale inglese, compresi i Mondiali sudafricani del 2010. In totale ha messo a segno la bellezza di 305 reti in 764 presenze, contando tutte le competizioni.

Defoe era arrivato al Sunderland appena da un paio di mesi: il 31 gennaio il club del Nordest dell'Inghilterra, caduto in League One al culmine di stagioni travagliatissime, annunciava il suo ritorno dai Rangers dopo il biennio 2015-2017. Ma il secondo matrimonio non è durato molto: sette spezzoni di partita, zero reti. E ora, la decisione di chiudere qui il proprio viaggio.