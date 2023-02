Jean-Charles Castelletto, il ‘friulano’ del Camerun: è tra i pilastri del Nantes che sfiderà la Juventus

Nato in Francia da padre italiano e madre camerunense, al Nantes è esploso ad alti livelli: “Ho la grinta friulana di papà”.

Padre italiano, madre camerunense ed è nato in Francia. Jean-Charles Castelletto è uno degli uomini di punta del Nantes che si appresta ad affrontare la Juventus nei sedicesimi di finale di Europa League e nel suo calcio, come nella sua vita, c’è tanto delle sue origini.

La maggior parte degli appassionati italiani hanno imparato a conoscerlo nel corso di Qatar 2022, competizione che ha giocato da ottimo protagonista con la maglia del Camerun addosso e nella quale, come da lui stesso ha svelato, ha portato tutto ciò che, anche dal punto di vista culturale, gli ha lasciato in dote la sua famiglia ed il suo vissuto, compreso una caratteristica in particolare.

“Io ho - ha spiegato a ‘Repubblica’ - la grinta friulana di papà”.

Si tratta di una dote fondamentale per un giocatore che di professione fa il difensore centrale. Potente, veloce e abile nel gioco aereo, a 28 anni ha maturato tutta l’esperienza necessaria per essere un elemento di grande affidamento.

Nel Nantes è un titolare inamovibile, ma la strada che l’ha portato ad essere ciò che è oggi, non è stata propriamente di quelle brevi. Ha fatto tanta gavetta, ha giocato il Ligue 2, nella Jupiler Pro League belga, poi è tornato in Ligue 2 e solo a 24 anni ha conosciuto il grande calcio e fatto il suo esordio in Ligue 1.

L’ASCESA VERSO IL SUCCESSO

E’ nato in Francia il 26 gennaio 1995, dove suo padre, un ingegnere di Udine, si è trasferito ed ha conosciuto sua mamma che è di Yaoundé. Scovato giovanissimo dall’Auxerre nel corso di un torneo giovanile, fino all’età di quindici anni ha vestito la maglia del CS Brétigny, società partner proprio dell’'AJA'.

Ad inizio carriera il suo ruolo non è quello di centrale, bensì di esterno destro, ed è proprio la laterale che che inizia la sua lunga trafila con le rappresentative giovanili francesi. Giocherà con l’U16, l’U17, l’U18, l’U19 e l’U20 dei Blues, andando a comporre, con altri talenti come Mike Maignan, Antony Martial e Clément Lenglet, solo per citarne alcuni, lo zoccolo duro di quella che è stata l’eccellente ‘nidiata’ transalpina del 1995.

Da lì in poi l’esordio tra i professionisti con l’Auxerre, l’esperienze in prestito in Belgio con Bruges e Mouscron, il ritorno in Francia per vestire le maglie Red Star e Brest e poi la definitiva consacrazione che lo spingerà, nel 2020, fino al Nantes.

“Al Brest ho trascorso tre grandi annate culminate con la promozione in Ligue 1, ma sentivo di voler andare oltre e di volermi legare ad un club più grande. Ecco perché ho scelto il Nantes".

Nel frattempo, nel 2017, è entrato nel giro del Camerun, ovvero la Nazionale che ha deciso di rappresentare e con la quale si è tolto anche la soddisfazione di segnare una rete ai Mondiali del 2022 (nella fase a gironi contro la Serbia, in un match che si è chiuso con un pirotecnico 3-3).

CASTELLETTO E I LEONI INDOMABILI

"Mi sento un po' francese, un po' camerunese e un po' italiano”.

Jean-Charles Castelletto ha svelato a ‘Repubblica’ di essere molto legato alle sue origini friulane (ma non parla italiano), ma di sentirsi culturalmente francese, visto che è in Francia che è nato e cresciuto.

Quando si è trattato di scegliere la Nazionale da rappresentare, non ha avuto dubbi nell’optare per il Camerun.

Una decisione figlia della maggior possibilità di avere spazio, ma non solo.

“Sono cresciuto con il Camerun nel cuore. Ho avuto la possibilità di andarci regolarmente sin da quando ero bambino - ha spiegato a ‘Journal du Cameroun’ - Sapevo che un giorno sarei diventato uno dei Leoni. Quelli che mi conoscono sanno quanto il Camerun sia importante per me. Quando sei giovane e vivi in Francia è del tutto naturale crescere nelle loro selezioni giovanili, non conosci nemmeno quelle africane. Poi crescendo ho capito che la Nazionale del Camerun era fatta per me ed è stata la miglior cosa che potesse capitarmi”.

Dalla mamma camerunense, Castelletto sente tra l’altro di aver ereditato anche un’altra caratteristica fondamentale.

“Credo di avere lo spirito e l’attitudine alla lotta dei camerunesi”.

Selezionato per la prima volta nel 2017 dall’allora commissario tecnico Hugo Broos, Castelletto dopo aver esordito in un Zambia-Camerun, ha dovuto poi attendere tre anni prima di tornare nel giro della Nazionale dei Leoni Indomabili.

A fare di lui un titolare inamovibile della retroguardia è poi stato Rigobert Song a partire dal 2022. A Qatar 2022 ha giocato due partite nella fase a gironi contro Svizzera (sconfitta per 1-0) e Serbia (3-3 con suo goal iniziale).

COME GIOCA NEL NANTES

Antoine Kombouaré disegna solitamente il suo Nantes con una difesa a quattro a cinque e Castelletto è uno dei due titolari inamovibili nel cuore della retroguardia al pari di Andrei Girotto (giocatore brasiliano anche lui di origine italiana).

Sin qui in stagione ha giocato ventinove partite, venti delle quali in Ligue 1 e cinque in Europa League.

Veloce, forte dal punto di vista fisico e abile nell’anticipo, può contare anche su un destro educato e spesso si occupa della prima costruzione del gioco, sfruttando un lancio solitamente preciso.

E’ dunque un difensore completo che solitamente agisce nel centro-destra, ma che può anche agirà nel centro-sinistra.