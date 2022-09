Jay Stansfield con la maglia numero 9 dell'Exeter: la stessa del padre, morto di cancro nel 2010

L'Exeter City ha deciso di riassegnare la maglia numero 9, ritirata dopo la morte di Adam Stansfield nel 2010: sarà indossata dal figlio Jay.

Anche il calcio, a volte, sa regalare storie dall'alto tasso emozionale, buone addirittura per essere tramutate in film: questi crismi li ha eccome quella di Jay Stansfield, attaccante classe 2002 che l'Exeter City ha appena prelevato in prestito dal Fulham.

Un nome che probabilmente non vi dirà nulla, alla pari di quello di Adam Stansfield, che invece dalle parti di Exeter ha un peso enorme, amplificato dalla prematura scomparsa avvenuta il 10 agosto 2010 a soli 31 anni a causa di un cancro al colon.

Adam era il padre di Jay che, all'epoca, non aveva ancora compiuto 8 anni ma già sognava di emulare lo sfortunato genitore, strappato troppo presto alla vita.

L'Exeter decise di ritirare il numero 9 indossato da Adam Stansfield ma ora, a distanza di dodici anni, è tornato sui propri passi: quella maglia finirà sulle spalle del figlio Jay, anch'egli attaccante di belle speranze.

Probabilmente non raggiungerà l'apice del padre a quelle latitudini, ma potrà comunque essere utile per fare bella figura in League One, la terza serie inglese: rigorosamente con quel prestigioso numero 9 su cui, adesso, torna a campeggiare la scritta 'Stansfield'.