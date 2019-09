Javi Gracia esonerato dal Watford: "Dopo la migliore stagione della storia"

Nella giornata di sabato, il Watford ha comunicato l'esonero di Javi Gracia: sulla panchina del club inglese è tornato Quique Sanchez Flores nel tentativo di risollevare le sorti in Premier League.

L'ormai ex tecnico ha fatto sapere al mondo il suo pensiero a riguardo con un comunicato in cui traspare un pizzico di delusione per la decisione presa dalla famiglia Pozzo.

Più luci che ombre nel corso dell'avventura al Watford, iniziata nel gennaio 2018.

"Sono grato al club per avermi permesso di allenare questa squadra in Premier League, è stata un'esperienza incredibile con momenti molto speciali come la finale di che ho avuto il privilegio di godermi. Voglio ringraziare ogni singola persona che lavora per questa società e ha reso il mio quotidiano molto più semplice. La mia gratitudine e l'amore per il club saranno eterni. E infine voglio ringraziare i fan per avermi supportato dal primo all'ultimo giorno. Desidero sempre il meglio per loro e per i giocatori".