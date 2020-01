Januzaj-Roma, accordo vicino: a 15 anni posava già con la maglia giallorossa

L'ex prodigio del Manchester United, Adnan Januzaj, è sempre più vicino alla Roma: c'è l'accordo col giocatore. Sarà prestito con diritto di riscatto.

Nel rush finale del mercato invernale tra le protagoniste in ci sarà anche la . I giallorossi sono a caccia di rinforzi dopo gli infortuni di Zaniolo e Diawara. Il prescelto per sostituire il classe 1999, che ha terminato la sua stagione in anticipo a causa della rottura del crociato, potrebbe essere Adnan Januzaj.

L'ex bambino prodigio del ha trovato il rilancio in con la Real Sociedad, conquistando anche la nazionale belga. E ora anche la chiamata di un club con serie ambizioni di . I giallorossi avrebbero già un accordo totale con il giocatore, mentre con il club basco puntano a chiudere in prestito con diritto di riscatto.

Il suo futuro può essere in giallorosso e le parti sono sempre più vicine. Anche se, in realtà, Januzaj in giallorosso ci è già stato a 15 anni: ai tempi della scuola era stato immortalato con addosso la divisa della Roma della stagione 2007/08.

IMAGE: Manchester United starlet Adnan Januzaj wearing a Roma jersey. #asroma pic.twitter.com/ZAGB9joJxg — AS Roma Updates (@ASRoma_EN) October 20, 2013

Januzaj è nella dal 2017, dopo le esperienze poco felici con il e con il Sunderland. La sua esplosione nella stagione 2013/14 lasciava pensare a un futuro da superstar, ma la stella del belga si è poi spenta lentamente, prima di riaccendersi negli ultimi anni. Il classe 1995 è tornato anche in nazionale, ritagliandosi anche un posto per il Mondiale 2018. A Roma potrebbe trovare il definitivo rilancio.