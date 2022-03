James Tavernier, il difensore goleador dei Rangers: già 60 goal in quattro stagioni e mezza

C'è un difensore, in Europa, che ha messo insieme 60 goal nelle ultime cinque stagioni, inclusa quella in corso di svolgimento.

È vero, 38 di questi sono stati realizzati dal dischetto, ma altri 22 sono arrivati su azione (o su calcio piazzato). Quanto bisogna lasciarsi impressionare da questi numeri? Beh, abbastanza se si tiene conto del fatto che nello stesso arco di tempo, tenendo conto dei Top 5 Campionati d'Europa, il difensore goleador è stato Sergio Ramos con 34 reti, di cui 20 su calcio di rigore. E, rigori esclusi, soltanto Gosens (29), Guerreiro (26), e Hakimi (24) hanno segnato più di lui.

Il difensore in questione è James Tavernier, capitano dei Rangers di Glasgow, nato a Bradford, in Inghilterra il 31 ottobre del 1991 e da sette stagioni in forza agli scozzesi protestanti.

Dopo aver debuttato in Premier League col Newcastle, il laterale destro non ha trovato una squadra disposta a dargli fiducia e così, dopo una stagione vissuta in terza serie con il Bristol, Tavernier ha deciso di sposare la causa Rangers, con la squadra scozzese ancora impantanata in Championship dopo il fallimento. Proprio quello sarà l'anno del ritorno in massima serie e dell'avvio del percorso verso la conquista del titolo numero 55, giunto lo scorso anno - sotto la guida di un altro inglese come Steven Gerrard, e al quale Tavernier ha contribuito in maniera importante con i suoi 12 goal.

Laterale dotato di un destro vellutato, può agire anche come esterno di centrocampo ma è stato praticamente sempre impiegato come terzino destro della difesa a quattro. Capace di pennellare calci di punizione perfetti (ben 12 reti delle 38 realizzate dall'estate del 2017 ad oggi sono arrivate proprio su punizione), Tavernier non disprezza nemmeno gli inserimenti senza palla. Di lui si è parlato parecchio dopo i 3 goal messi a segno contro il Borussia Dortmund nel doppio confronto valido per l'accesso agli ottavi di finale di Europa League, ma non si è certo trattato di episodi isolati. Nella stagione in corso, infatti, Tavernier è andato a segno già 12 volte (6 nel campionato scozzese, 4 in Europa League e 2 in Coppa di Scozia), otto delle quali su calcio di rigore.

Nessuno - tra i difensori che calcano i campi dei principali campionati europei - ha realizzato più di 6 goal anche se, va detto, Reece James del Chelsea, Alberto Moreno del Villarreal e Nahuel Molina dell'Udinese ne hanno trovati ben 6 su azione, due in più di Tavernier.

James Tavernier - da non confondere con il fratello Marcus, 23enne in forza al Middlesbrough - ha compiuto 30 anni ad ottobre e non è dunque un giovanotto: tuttavia, un laterale basso con questa capacità realizzativa potrebbe far comodo a tantissimi club. Potrebbe fare ancora in tempo a debuttare in Champions League, competizione che finora lo ha coinvolto solo in occasione del turno preliminare. Con questi numeri, probabilmente, meriterebbe una chance. E chissà se non riuscirà a prendersela proprio coi Rangers...