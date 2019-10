James Rodriguez si riprende il Real Madrid: primo goal e ovazione

Dimenticate le voci di mercato, James Rodriguez si è ripreso il Real Madrid: primo goal con il Granada e ovazione del Bernabeu. A segno anche Hazard.

Alle difficoltà in corrisponde un Real Madrid che in vince, anche se non sempre convince. Ma, quantomeno, recupera e scopre protagonisti di primissimo piano. Contro il Granada hanno trovato il primo goal stagionale James Rodriguez ed Eden Hazard.

Il colombiano è partito dalla panchina ed è entrato all'83' al posto di Bale. Nel secondo minuto di recupero è arrivato anche il suo primo goal in stagione, al ritorno dopo due anni al .

James ha esultato rabbiosamente, togliendosi la maglia e ricevendo soprattutto l'ovazione di tutto il Bernabéu, che ha urlato il suo nome. Una sorta di riappacificazione dopo le difficoltà nell'ultimo anno con Zidane e tutte le chiacchiere legate all'estate e a una possibile partenza che non si è mai concretizzata.

Oltre al colombiano, anche Eden Hazard ha ritrovato il goal, il primo in assoluto con la 'camiseta blanca': tocco morbido per battere il portiere e fare 2-0 dopo la prima rete di Benzema.

Colpo sotto e primo gol con il ⚽️

Hazard si sblocca e i blancos tornano al successo #LaLiga #DAZN pic.twitter.com/suraX2mipj — DAZN (@DAZN_IT) October 5, 2019

Il Real Madrid riparte così dal suo numero 7, finalmente protagonista, e dal ritrovato James, che ha tutta l'intenzione di prendersi grande spazio.