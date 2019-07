James Rodriguez al Napoli: il Real Madrid vuole chiudere il prima possibile

Si entra nel vivo per il passaggio di James Rodriguez al Napoli: il Real Madrid punta a cederlo prima del suo rientro dalle vacanze.

Può finalmente entrare nel vivo la trattativa tra il e il per il passaggio di James Rodriguez in azzurro. Costretto a lasciare la Copa America lo scorso 29 giugno, dopo che la sua è stata eliminata nei quarti di finale dal , il giocatore ora si trova in vacanza e non si unirà ai blancos nel ritiro pre-stagionale.

Zinedine Zidane l'8 luglio riunirà infatti la squadra a Valdebebas e tra gli assenti ci sarà proprio James Rodriguez. Il colombiano non è stato convocato, anche perché impegnato con la Nazionale fino a pochi giorni fa, e il desiderio del Real Madrid è quello di arrivare alla sua cessione il prima possibile.

Il tecnico francese non ha infatti alcuna intenzione di integrare James nel suo nuovo progetto e per questo motivo il Real starebbe spingendo per chiudere il suo passaggio al Napoli già nei prossimi giorni.

I blancos vogliono giungere a un accordo prima di partire per la tournée americana, evitando così che il giocatore possa tornare dalle vacanze per aggregarsi al gruppo. Nel suo futuro c'è infatti solo il Napoli, con i partenopei che continuano a spingere per un prestito oneroso con riscatto.

Una strada alla quale il Real Madrid preferirebbe invece quella del trasferimento immediato. Una distanza che non pare però destinata a portare a un'interruzione della trattativa, dal momento che tutte le parti in causa hanno l'interesse di trovare un accordo.

Richiesto espressamente da Carlo Ancelotti, che lo ha già allenato sia al Real Madrid che al , James Rodriguez permetterebbe infatti al Napoli di fare un ulteriore salto di qualità. Un affare che allo stesso tempo consentirebbe invece al Real Madrid di liberarsi di un giocatore che nella capitale spagnola non è più considerato indispensabile.