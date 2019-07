James Rodriguez al Napoli, Real Madrid indispettito da De Laurentiis: l'Atletico spera

La trattativa per James Rodriguez al Napoli può subire una frenata: le parole di De Laurentiis non sono piaciute al Real Madrid. L'Atletico spera.

L'sms di auguri spedito da Ancelotti a James Rodriguez venerdì potrebbe non sortire gli effetti sperati. Soprattutto perché la trattativa per portare il colombiano a starebbe incontrando alcune difficoltà.

Secondo quanto riporta 'As', il Real Madrid non avrebbe infatti preso bene alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Il patron del club partenopeo nei giorni scorsi aveva parlato di richieste ingiuste e di non aver bisogno di parlare con Florentino Perez.

La frase che avrebbe fatto vacillare i 'Blancos' è però un'altra ed è relativa alla necessità che, secondo ADL, avrebbe il club spagnolo di vendere il giocatore, magari in prestito.

Se l'accordo con il giocatore e con Jorge Mendes sarebbe già pronto, quello con il club 13 volte campione d'Europa non sembra esserci e nemmeno essere vicino.

Il preferirebbe vendere il giocatore in , ma sulle sue tracce c'è anche l'Atlético Madrid, che si sarebbe detto disposto a pagare subito i 42 milioni di euro del suo cartellino.

Al Real non sono piaciuti i modi del Napoli e, se questi non dovessero cambiare, potrebbe iniziare a valutare la cessione ai rivali cittadini.