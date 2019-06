James Rodriguez al Napoli? Frecciata al Real Madrid: "Ci sono persone che comandano"

James Rodriguez al ? La suggestione di mercato sembra poter sempre più prendere piede. E anche il giocatore non lesina frecciate al , club che detiene il suo cartellino.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il diretto interessato ha parlato della situazione dopo la partita vinta dalla sua contro il per 1-0, che ha sancito il primo posto nel girone dei 'Cafeteros' a punteggio pieno.

L'ormai ex sta guidando la sua squadra al sogno Copa America, ma fa accenni al suo futuro e attacca il Real Madrid e Zidane, con cui afferma di non aver mai paralto.

"Restare al Real Madrid o andare al Napoli? Dipende dal club, ci sono persone in società che comandano molto ed io da qui non posso far nulla. Non ho mai parlato con Zidane. Non so dove giocherò la stagione 2019-2020. In questo momento il mio unico pensiero è la Copa America, perciò non so dove giocherò. In questo momento preferisco rimanere tranquillo".