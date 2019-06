James Rodriguez alla Juventus? La rivelazione di Matthäus: "Ha chiamato Ronaldo"

James Rodriguez è in uscita dal Real Madrid. Matthäus ha rivelato che vorrebbe andare alla Juventus: "Ha chiamato Ronaldo, lui lo vuole a Torino".

James Rodriguez è uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo. Il Monaco non ha esercitato il diritto di riscatto a 42 milioni e al Real Madrid il colombiano non ha spazio. Le pretendenti non mancano.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Le voci di mercato danno, tra le squadre italiane, il tra le maggiormente interessate. Eppure secondo Lothar Matthäus c'è un'altra squadra in cui James può andare: la , anch'essa accostata nelle scorse settimane.

In un'intervista ad 'AS', l'ex giocatore di e ha rivelato che vede 'El Bandido' in bianconero e ha anche affermato che il classe 1991 è in contatto con Cristiano Ronaldo.

"Abbiamo fatto una chiacchierata due settimane fa, durante la festa per la vittoria della del Bayern . Io lo vedo alla Juventus. È molto vicino a Ronaldo e mi ha detto che era in contatto con lui. Cristiano ha detto che lo vorrebbe alla Juventus. Lo capisco: James può dare molti assist a Ronaldo, brillerebbero entrambi".

CR7 e James hanno giocato insieme al per tre anni, dal 2014 al 2017, prima che Rodriguez prendesse la strada della Baviera. Ora si possono ritrovare. Dal 'blanco' al bianconero.