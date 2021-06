James Rodriguez furioso con la federazione colombiana: "Mancanza di rispetto"

Non convocato per la Copa America, l'ex Real si è sfogato via Instagram: "Avrei preferito che il ct mi dicesse che non gli piaccio come giocatore".

Dopo i tanti dubbi organizzativi causa pandemia di coronavirus e spostamento della sede dall'Argentina al Brasile, comincia la Copa America. Un anno dopo lo slittamento, tutto pronto per la nuova edizione del maggior torneo americano per Nazionali. Tra gli assenti, James Rodriguez.

Il colombiano dell'Everton non è stato infatti convocato dal selezioantore del Cafeteros, Reinaldo Rueda. La federazione ha spiegato come James Rodriguez non sia pronto dal punto di vista fisico, ma lo stesso giocatore ha smentito attraverso Instagram questa versione.

Sui social si è scatenata la furia dei tifosi, considerando come James Rodriguez sia una vera e propria icona del paese, non solo sportiva, tra le più grandi personalità calcistiche di sempre. Insieme agli ex compagni della Colombia, Camilo Zuniga e Teo Rodriguez, l'ex Real Madrid ha raccontato la sua verità.

Per James Rodriguez c'è grande delusione per i modi utilizzati dalla federazione colombiana e dal ct Rueda:

"Io sto bene. Deve essere chiaro che non stavo male, ero in condizione di giocare la Copa America. È stata una decisione del corpo tecnico, che con condivido perchè mi hanno mancato di rispetto. Avrei preferito se mi avessero detto 'non conto su di te perchè non mi piaci come calciatore'. In quel caso sarei stato zitto e me ne sarei andato".

James Rodriguez tiferà però i suoi amici, nonostante la delusione:

"Farò loro forza affinchè vincano e perchè le cose vadano bene. Voglio che facciano una buona Copa America, perchè vorrei vedere i ragazzi vincere. Ma volevo esserci anche io, se dicessi che non è così sarei un bugiardo".

Classe 1991, James Rodriguez ha preso parte ad un Mondiale e due Copa America: nel primo grande torneo internazionale, quello brasiliano, riuscì ad essere tra le stelle assolute della competizione, con sei goal in cinque gare. Da lì l'esplosione verso grandi lidi, leggasi Real Madrid, vincendo ogni trofeo per club. Sulla trequarti, per la Colombia 2021, presenti Cardona e CAmpaz.