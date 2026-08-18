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MusialaIMAGO / Sven Simon
Nino Duit

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Jamal Musiala è svenuto di nuovo in campo in Heidenheim-Bayern: "Assenze temporanee di breve durata"

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FC Heidenheim vs Bayern Monaco
FC Heidenheim
J. Musiala

Come già successo contro il Lipsia, Jamal Musiala è svenuto in campo anche nell'amichevole contro l'Heidenheim. E poco dopo il fischio finale ha spiegato l'accaduto.

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Vincent Kompany ha inserito Jamal Musiala al 61' dell'amichevole contro l'Heidenheim al posto di Saibari. Sei minuti dopo, però, il 23enne gioiello del Bayern è caduto a terra a centrocampo in una scena che ricordava l'episodio contro il Lipsia. Tah e Kane si sono subito precipitati verso di lui e, in pochi istanti, i giocatori di entrambe le squadre hanno formato un cerchio mentre i medici entravano in campo.

Dopo un breve intervento dello staff, Musiala si è rialzato barcollando e, sorretto, ha raggiunto la linea laterale visibilmente disorientato. Si è voltato un attimo, poi è entrato nel tunnel. I tifosi hanno intonato il suo nome. Lo speaker ha annunciato la sostituzione con Cassiano Kiala e un applauso ha riempito la Voith-Arena.

Interrogato sulle sue condizioni, il direttore sportivo Max Eberl ha dichiarato nella zona mista subito dopo il fischio finale: "Ne parlerà Jamal stesso a breve. Lo sapevamo e lo sappiamo. Ora ènegli spogliatoi, si sta cambiando, sta facendo la doccia".

Il post di Musiala su Instagram

Poco dopo, Musiala ha confermato le parole di Eberl con un post su Instagram:

"Per prima cosa: sto bene. So che molti di voi sono preoccupati, per cui voglio chiarire: mi sono state diagnosticate assenze temporanee di breve durata, curabili e dovute a una disfunzione neurologica. 

Questi episodi possono portare a situazioni come quelle verificatesi di recente, ad esempio contro il Lipsia o ora qui a Heidenheim. So che a prima vista possono sembrare spaventosi, ma per me al momento fanno parte della vita quotidiana. Sto ricevendo le migliori cure mediche possibili per questo problema e sono molto ottimista".



Secondo la spiegazione di Musiala, "non vi è alcun ulteriore rischio per la salute oltre a questo". Le assenze sono brevi vuoti di coscienza che si manifestano come crisi epilettiche di solito di 5-15 secondi, durante i quali chi ne soffre fissa il vuoto e non risponde. Poi ci si riprende in fretta senza ricordare l’episodio. La condizione si cura con farmaci.

Il 4-2 del Bayern è passato in secondo piano

Musiala era già svenuto poco prima della fine dell’amichevole di sabato contro il Leipzig e lunedì aveva saltato la presentazione della squadra al Campus, limitandosi a un allenamento individuale. La sua presenza in campo contro l’Heidenheim è quindi stata una sorpresa.

Alla fine la vittoria per 4-2 del Bayern è passata in secondo piano. I goal bavaresi sono stati segnati da Felipe Chavez, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz e dal nuovo acquisto Nathaniel Brown. Sabato il Bayern affronterà il Borussia Dortmund nella Supercoppa tedesca.

Più di un anno fa, Musiala si è rotto il perone nel Mondiale per Club e ha subito gravi lesioni a una caviglia. Tornato in campo a gennaio, non ha ancora ritrovato la forma migliore. Dopo i Mondiali, gli è stata rimossa una placca dal piede sinistro.


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