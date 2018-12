Jadon Sancho, la stella NxGn del Borussia Dortmund che invita ad imitarlo

Sancho ha compiuto il grande salto approdando in Bundesliga nel 2017 e ha visto premiato il suo coraggio prendendosi il Borussia Dortmund.

Nel mondo del calcio ci sono pochi calciatori che direbbero no all'opportunità di giocare nel Manchester City di Guardiola, ma Jadon Sancho non è uno di questi.

Dopo essere stato deluso per la mancanza di chances con la squadra dell'Etihad, Sancho ha effettuato una coraggiosa scelta trasferendosi al Borussia Dortmund e, dopo aver atteso la propria occasione con Peter Bosz e Peter Stoger il 18enne ha 'sconvolto' la Bundesliga aiutando i gialloneri a collocarsi in vetta al campionato e costringendo Southgate a convocarlo nella Nazionale inglese.

La decisione di approdare a Dortmund dimostra la sua forza caratteriale, certificata dalla prestazione offerta nel Revierderby pochi giorni dopo la scomparsa della nonna.

Il suo goal decisivo contro lo Schalke 04 ha fatto salire a 13 il proprio bottino, inoltre Sancho vanta più assist di Cristiano Ronaldo e Ozil messi insieme.

Il suo exploit al Westfalenstadion ha portato altri giovani connazionali ad optare per la Germania, vedi Ademola Lookman e Reiss Nelson che si stanno prendendo la scena rispettivamente con Lipsia e Hoffenheim. Sancho spera che ancora altri possano seguire le proprie orme.

"Penso di poter essere un esempio per chi vuole crescere", ha detto. "Ok, ho solo 18 anni, ma l'età è soltanto un numero. Se sei abbastanza bravo perchè no? Soprattutto in Inghilterra, i giocatori non lasciano il Paese finchè non hanno meno di 22 anni".

"A chiunque direi: 'non aver paura di imitarmi e fai una scelta del genere'. Sei qui per un motivo ed è affermarti come calciatore".

"Quindi, quando ne hai la possibilità, devi rischiare, altrimenti non arriverai mai in alto. Non puoi essere il migliore se non rischi".

In questa stagione Sancho ha ottenuto una media di due dribbling riusciti e 1,7 passaggi chiave a partita, oltre a una precisione di passaggio dell'85%. In questo modo il suo valore è cresciuto di un astronomico 806% negli ultimi tre mesi, passando da 8,77 a 79,44 milioni di sterline, secondo l'Osservatorio calcistico CIES.

Nel 2018 Sancho ha fatto passi da gigante e il suo potenziale sconfinato sembra non avere limiti; l'allenatore del Borussia Dortmund, Lucien Favre, si aspetta che il proprio ataccante raggiunga livelli ancora più alti nella sua carriera.

"Naturalmente ha un grande potenziale: ha solo 18 anni e gioca già con l'Inghilterra", ha detto Favre. "Non è una cosa che si veda spesso a quest'età”.

"Certo che può ancora migliorare molto, è normale e lo sa. Ma è già molto bravo. Sa che deve ancora migliorare. Deve solo continuare a lavorare sodo, continuare a lavorare con calma e divertirsi molto”.

Se Sancho si divertirà in campo tanto quanto i tifosi del Dortmund che lo guardano, il 2019 potrebbe essere l'anno in cui il gioiello di Southwark entrerà tra i top del calcio.