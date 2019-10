Jaap Stam in rampa di lancio, ma il 'Klassieker' è già uno spartiacque

Jaap Stam, al Feyenoord, è alla sua prima panchina importante e domenica affronterà l'Ajax in quello che in Olanda chiamano 'De Klassieker'.

Tutti si ricordano Jaap Stam in campo, da difensore, con le maglie di , , e . Ma in pochi sanno che adesso l'olandese è uno degli allenatori più considerati nel presente e soprattutto nel futuro dell'Eredivisie, ma non solo. Ha fatto la gavetta, quella vera, passando da ruoli di diverso tipo, fino a sedersi in questa stagione sulla panchina del .

Sul rettangolo verde da gioco era un rognoso, aggressivo come pochi altri, e disposto a tutto (o quasi) pur di vincere. In panchina il discorso è cambiato, fisiologicamente. Jaap Stam punta soprattutto al bel gioco e alla forza offensiva della propria squadra. Il tutto con un obiettivo sempre fisso: lanciare quanti più giovani talenti è possibile. Queste caratteristiche hanno però fino a qui intaccato i risultati e anche la compattezza difensiva delle sue squadre.

LA CRESCITA DA ALLENATORE

Adesso è l'allenatore del Feyenoord, ovvero il suo primo grande impiego di un certo livello da quando siede in panchina. Ma, come detto anche in precedenza, ha ricoperto tanti ruoli. Ha cominciato nel 2009 con il primo ruolo da allenatore ad interim del PEC Zwolle; dal 2011 è andato all', dove è passato sia dal settore giovanile, sia dalla prima squadra, ricoprendo il ruolo di assistente tecnico di Frank de Boer.

Nel 2016 prova la sua prima esperienza fuori dall' e, almeno nel suo primo anno, è senza dubbio prolifica e redditizia. Siede sulla panchina del Reading, nella Championship inglese, raggiungendo la finale play-off, e perdendo però contro l' Town proprio sul più bello. Nel 2018 si dimette e torna al PEC Zwolle, salvando la squadra da una retrocessione che sembrava ormai inevitabile.

Nel 2019 viene annunciato dal Feyenoord, conducendo la squadra sia in Eredivisie che in . Nel campionato olandese occupa la decima posizione, accusando quindi un po' di terreno di distanza da Ajax e PSV. In Europa League, dopo le prime tre giornate, ha messo a referto una vittoria contro il e due sconfitte contro e .

FEYENOORD TRA ALTI E BASSI

Jaap Stam deve trovare ancora la quadratura del cerchio al suo Feyenoord. In Olanda i tifosi non possono essere soddisfatti del decimo posto della squadra in Eredivisie.

La squadra mostra un ottimo gioco offensivo, i goal abbondano dalle parti del "de Kuip" ma manca senza dubbio l'equilibrio che una squadra come il Feyenoord deve avere. I goal subìti sono troppi e quella contro l'Ajax risulta già una partita praticamente decisiva per il futuro di Jaap Stam: con una vittoria l'ex difensore olandese potrebbe far partire un nuovo cammino.

Con una sconfitta, invece, nonostante Stam sia uno degli allenatori più quotati in Olanda, la dirigenza del Feyenoord non potrà ritenersi soddisfatta. Il Klassieker emetterà la sua sentenza nella giornata di domenica.

I GIOVANI TALENTI

Ma la cosa che, senza dubbio, distingue di più Jaap Stam come allenatore è la capacità e la maestria nel lanciare i giovani giocatori, senza paura e con il giusto equilibrio. In questa stagione sta facendo giocare con continuità, nel suo 4-3-3 (classico modulo olandese), cinque calciatori giovanissimi su tutti.

Stiamo parlando di Luis Sinisterra (classe 1999), Orkun Kökcü (classe 2000), Lutsharel Geertruida (2000), Wouter Burger (classe 2001) e Naoufal Bannis (classe 2002). Sinisterra, in particolare, è ormai diventato la prima punta titolare, scalzando l'esperto Jorgensen.

Nel suo 4-3-3 però brillano anche alcuni giocatori più esperti, che da anni in Eredivisie fanno la loro parte: le colonne della squadra sono Steven Berghuis (il capocannoniere del Feyenoord), Sam Larsson, Rick Karsdorp (in prestito dalla ), Leroy Fer e Renato Tapia.

LA PREMIER LEAGUE SFIORATA

E pensare che Jaap Stam in questa stagione avrebbe potuto allenare in Premier League, proprio quella Premier League sfiorata con il Reading, che un giorno o l'altro sembra essere nel suo futuro. L'attuale tecnico del Feyenoord ha infatti ammesso l'interesse del a 'Voetbal International'.

"Il Newcastle United mi ha chiamato pochi giorni dopo aver firmato il mio contratto al Feyenoord. Quindi è un'opzione che io non ho preso mai in considerazione. Sono un uomo di parola. È stato bello e onorevole, perché a quanto pare le persone in sanno cosa rappresento come allenatore".

Un interesse che quindi lo onora e che magari rinforzerà la sua voglia di allenare in Premier League, prima o poi, ma desso il presente si chiama solo Feyenoord.

SULLE ORME DI FERGUSON

"Quello che ho imparato da Ferguson è stato come costruire una squadra. Come allenatore, devi avere la tua visione ben precisa di ciò che vuoi fare con la tua squadra. Devi avere determinati giocatori con determinate qualità nella tua squadra, per creare il tuo stile di gioco e penso che 'Fergi' sia stato molto bravo in questo. Ferguson non ha mai guardato i nomi dei giocatori. Molti allenatori pensano di essere bravi perché acquistano i migliori giocatori, ma lui non era così. Era il tipo di tecnico che si basava solo sulle caratteristiche di ogni singolo giocatore".

Jaap Stam è diventato allenatore anche perché, dal 1998 al 2001, ha lavorato come giocatore sotto la gestione di Sir Alex Ferguson. Come lo stesso olandese ha ammesso al 'The Guardian' qualche anno fa, il tecnico scozzese è stato uno dei punti di riferimento per la nuova carriera intrapresa da Stam.

Proprio in una di quelle tre stagioni trascorse al Manchester United, tra l'altro, Stam ha conquistato con i Red Devils il famoso Treble: la vittoria della , della Premier e della .