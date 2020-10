Izco e l'aneddoto su Spolli: "Si è addormentato il primo giorno di ritiro"

Nicolas Spolli ha detto basta col calcio. Il difensore argentino ha annunciato il ritiro a 37 anni, nonostante l'offerta del Catania che lo avrebbe rivoluto alle falde dell'Etna insieme a Mariano Izco , tornato proprio quest'estate in rossazzurro.

Ed è stato proprio Izco, tramite un lungo post pubblicato su Facebook, ad omaggiare l'ex compagno e amico dopo la scelta di ritirarsi, raccontando un divertente aneddoto risalente ai tempi in cui giocavano insieme nel Catania.

Izco ha ricordato anche l'esperienza comune nei 'Los Vulcanos', l'indimenticabile gruppo musicale di cui facevano parte anche il Papu Gomez e Lucas Castro.

"E poi come dimenticare Los Vulcanos e il tuo mitico tamburo. Siamo cresciuti insieme ed è stato un onore condividere con te tanti anni della mia carriera. Non ti nascondo che mi sarebbe piaciuto continuare a lottare insieme un altro po’, per portare il nostro Catania dove merita davvero. Hai preso una scelta difficilissima in questi giorni e l’hai presa da uomo vero, mettendo avanti il bene del Catania. Del resto lo dici sempre: “Del exito y del fracaso hay que salir vestido”. È per questo che meriti tutto il rispetto del mondo. Ed è per questo che anche se non ci sarai fisicamente, sarai sempre parte di questo magico Catania".