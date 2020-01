Iturbe ricorda il 'suo' Juventus-Roma: "Se ci fosse stato il VAR…"

L’ex attaccante della Roma, Juan Manuel Iturbe, parla della sua esperienza in giallorosso: “Un onore, dispiace che non sia andata bene”.

E’ una serata molto importante quella che si appresta a vivere la . La compagine giallorossa infatti, questa sera sarà impegnata sul campo della in un match che mette in palio l’accesso alle semifinali di Coppa .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Per gli uomini di Fonseca non si tratta ovviamente del più facile degli impegni, visto che quella bianconera è una squadra dal valore altissimo, ma anche che la tradizione allo Stadium non è propriamente favorevole.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

La compagine capitolina non segna infatti in casa della Juventus dal 5 ottobre 2014 quando fu Juan Manuel Iturbe a realizzare la rete del momentaneo 1-2 di un match di campionato che si concluse 3-2 per i padroni i casa e che lasciò dietro di se una lunga scia di polemiche a causa di alcune decisioni dell’arbitro Rocchi.

L’attaccante argentino con passaporto paraguaiano, parlando a La Gazzetta dello Sport, ha riportato la mente a quella partita.

“Mi ricordo che abbiamo fatto una bella gara e anche loro non hanno giocato male. Sapevamo che andavamo ad affrontare i campioni d’Italia, una squadra fortissima, noi invece eravamo un gruppo abbastanza nuovo e siamo andati a giocarcela. La ha vinto alla fine, ma se ci fosse stato il Var…”.

Iturbe nell’estate del 2014 sembrò per settimane ad un passo dalla Juventus, poi però Walter Sabatini riuscì a portarlo a Roma con un colpo di coda.

“Gli voglio molto bene. È stato il primo a chiamarmi per portarmi a Roma e ha fatto tutto lui. Se ho giocato nella Roma è merito suo, mi ha voluto a tutti i costi e io non posso che ringraziarlo. Mi dispiace non essere riuscito a fare quello che si aspettava da me”.

A Roma si aspettavano molto da Iturbe, le cose non sono però andate come previsto.