Iturbe al Verona? Addio al Pachuca ufficiale, possibile ritorno in Serie A

L'attaccante 27enne ha annunciato la partenza del club messicano e potrebbe ripartire dal Verona sei anni dopo la sua grande stagione gialloblù.

Finisce qui l'avventura di Juan Manuel Iturbe al Pachuca. L'attaccante argentino-paraguayano ha infatti annunciato l'addio al club messicano, che per alcuni mesi dovrà rimanere fermo a causa della sospensione del campionato in virtù del coronavirus. Nel suo futuro l' ?

Forse, visto che già in passato Iturbe aveva evidenziato di pensare ad un eventuale ritorno al . Il club gialloblù riprenderà la settimana prossima il proprio campionato contro il , ma intanto i tifosi cominciano a pensare anche ad un possibile nuova esperienza dell'ex .

Tramite i propri canali social è stato lo stesso Iturbe a confermare la partenza da Pachuca:

"Grazie di tutto. Purtroppo non è stato possibile raggiungere un accordo. Ma questa esperienza mi ha dato tanto. Grazie ai tifosi, ai miei colleghi, allo staff tecnico, ai medici e al club".

Secondo l'Arena, Iturbe ha intrattenuto contatti con alcuni ex compagni dell'Hellas, chiedendo inoltre informazioni sul lavoro di Juric. Indizi che porterebbero il 27enne, mai decisivo dopo la partenza da Verona nel 2014, ad una nuova era in città dopo sei anni.

Devastante a Verona, Iturbe ha poi giocato con Roma e in Italia senza lasciare il segno, come del resto non è accaduto in Premier League con il Bournemouth e in con le maglie di Pachuca, Tijuana e Pumas. Non è da escludere una conferma in America, del Sud, ma neanche un ritorno in Europa.

Per rivederlo in , dove ha evidenziato di voler prima o poi tornare, ci vorrà comunque presumibilmente ancora un po' di tempo.