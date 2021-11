Italiano striglia Milenkovic dopo il rosso contro la Juve: "Lo avevo avvisato, ma gli servirà da lezione"

C'è grande rammarico in casa Fiorentina dopo la sconfitta in pieno recupero maturata sul campo della Juventus, vittoriosa all'ultimo respiro grazie alla rete di Cuadrado al 91'.

La viola, fino a quel momento protagonista di un buon match, ha giocato l'ultimo quarto d'ora in dieci uomini a causa dell'espulsione di Nikola Milenkovic che, ammonito in precedenza per un fallo su McKennie, si è reso protagonista di un altro intervento in chiaro ritardo ai danni di Chiesa.

Nessun dubbio per il direttore di gara Sozza: secondo giallo e conseguente doccia anticipata per il numero 4 serbo.

Ai microfoni di DAZN, Vinceno Italiano ha puntato il dito proprio contro l'episodio che ha sancito l'inferiorità numerica della viola, non lesinando un rimprovero nei confronti del suo calciatore.

"Ho sempre il timore dei centrali ammoniti. Per il nostro stile di gioco può capitare che una lettura sbagliata può costarci il cartellino. Lo avevo avvisato, ma gli servirà da lezione. Sbagliando si impara. Fino ad allora aveva sbagliato praticamente nulla. Ma sono contento di tutta la prestazione della squadra".

Per la Fiorentina è maturata la sesta sconfitta su dodici partite. Nelle altre sei partite i toscani hanno sempre vinto distinguendosi come l'unica squadra del campionato a non aver ancora pareggiato una partita.