Italiano alla Fiorentina, oggi l'ufficialità: allo Spezia va il difensore Hristov

Italiano sta per diventare il nuovo allenatore della Fiorentina: nella trattativa anche Hristov, che andrà allo Spezia dopo un anno in Serie C.

Il puzzle delle panchine di Serie sta finendo di comporsi. Oggi sarà il turno della Fiorentina, che ha trovato in Vincenzo Italiano il nuovo allenatore dopo il precoce divorzio con Rino Gattuso.



Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità del passaggio del tecnico dallo Spezia al club viola. Mancano solo gli ultimi dettagli per la rescissione del contratto che lega Italiano e il suo staff alla società ligure, poi il mister sarà libero di accordarsi ufficialmente con la Fiorentina.



Una trattativa piuttosto laboriosa che, affinché si concludesse con la fumata bianca, ha avuto bisogno di una contropartita tecnica. Allo Spezia, per aver 'liberato' Italiano, andrà infatti Petko Hristov con la formula del prestito.



Il difensore bulgaro classe '99, arrivato in Italia nel 2017 e per un anno nella Primavera della Fiorentina, è reduce da una stagione in Serie C in prestito alla Pro Vercelli in cui ha collezionato 36 presenze e 2 goal. Negli ultimi mesi sono arrivate anche le sue prime presenze nella Nazionale bulgara, con l'esordio il 31 marzo contro l'Irlanda del Nord e poi tre apparizioni nelle amichevoli giocate a giugno (tra le quali una contro la Francia di Mbappé).