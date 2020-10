Un italiano all'Allianz Arena: il Düren di Brunetto sfida il Bayern Monaco in DFB-Pokal

Dalla quinta serie tedesca al primo turno di Coppa di Germania contro i campioni d'Europa: il Düren vive una notte da sogno, guidato da un siciliano.

Un sistema che premia vincitori delle coppe regionali e che regala partite tra squadre di prima e quinta divisione. Il primo turno di DFB-Pokal, la Coppa di , offre storie incredibili e matchup improponibili. Come quello che stasera mette di fronte il e il FC Düren, squadra della Renania Settentrionale-Vestfalia, che ha vinto la ‘Landespokal Mittelrhein’ e si è guadagnato il diritto di sfidare in piena pausa nazionali i rimaneggiati campioni d’Europa.

Dalla quinta serie regionale, la Mittelrheinliga, all’Allianz Arena, grazie alla vittoria sull’Alemannia Aachen (di una categoria superiore) nella finalissima del 22 agosto. La sfida si sarebbe dovuta giocare allo stadio Westkampfbahn, impianto di Düren, 6mila post quasi tutti in piedi. Essendo però il club condizionato dai problemi finanziari, ha chiesto e ottenuto di poter giocare all’Allianz Arena, in trasferta. In pullman, a bordo di un autobus allestito appositamente con lo stemma del club.

Dietro il successo c’è anche un’importante firma italiana: quella di Giuseppe Brunetto , siciliano di Licata, nella provincia di Agrigento. Emigrato con tutta la famiglia, ha preso la passione per il calcio da suo padre Antonio, juventino doc. Allena il Düren dal 2019 e lo ha portato a compiere un’impresa, giocando per la prima volta in Coppa di Germania.

Nella stagione scorsa aveva provato l’avventura in Regionalliga, quarta serie, vincendo una sola partita alla guida dell'Herkenrath. Tra i semi-professionisti e i dilettanti ha allenato anche il BW Friedsdorf, il VfL Leverkusen, dove ha anche giocato, e ha anche lavorato nel Viktoria Colonia. Brunetto ha parlato al ‘Corriere dello Sport’ delle sue emozioni.

“Essere stati sorteggiati contro il Bayern è un colpo di fortuna che capita solo una volta nella vita. Attraverso la ci vedranno in tutto il mondo, peccato che si debba giocare a porte chiuse, senza i nostri tifosi. L’avvenimento ci dà una carica incredibile per batterci coraggiosamente. Non ci illudiamo, ma un pochino ci crediamo, almeno per dimostrare che anche nella nostra categoria giocano ragazzi in gamba. Nessuno di noi pensa ai soldi, conta solo l’orgoglio di gareggiare nella casa del Bayern. Genitori e figli saranno fieri di noi”.

Una città che era calcisticamente famosa soltanto per aver dato i natali e le origini all’ex portiere Toni Schumacher vivrà una notte al centro dell’attenzione in Germania. Il sogno di Brunetto è eguagliare e magari migliorare la cavalcata di Guerino Capretti, un altro italiano di Germania, che l’anno scorso ha portato il Verl, club di quarta divisione (ora in 3. ), fino agli ottavi di finale nella scorsa edizione di Coppa. Anche se Capretti il Bayern non l’ha dovuto affrontare. In ogni caso, il presidente del Düren ha già fissato l’obiettivo.