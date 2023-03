Italia Under 21 in campo: niente copertura televisiva per le gare con Serbia ed Ucraina

Al momento non è prevista la copertura televisiva delle prossime amichevoli degli Azzurrini: Rai e FIGC sono ancora in cerca di un accordo.

L’Italia Under 21 guidata da Paolo Nicolato si appresta a tornare in campo per proseguire la sua marcia di avvicinamento ai Campionati Europei di categoria che si disputeranno tra il prossimo 21 giugno e l’8 luglio in Romania e Georgia.

Ad attendere gli Azzurrini, che sono stati inseriti nel Gruppo D di Euro 2023 insieme a Norvegia, Svizzera e Francia, ci saranno due amichevoli che li vedranno protagonisti contro i pari età della Serbia e dell’Ucraina.

Le due gare si giocheranno rispettivamente il 24 marzo a Backa Topola (calcio d’inizio fissato alle 18) e il successivo 27 marzo (calcio d'inizio alle 20) a Reggio Calabria e, almeno per il momento, per entrambi i match non è prevista una copertura televisiva.

Sul sito della FIGC infatti, si parla solo di trasmissione in streaming delle gare. Sarà dunque possibile seguire sullo stesso sito ufficiale della FIGC e sui profilo social della Nazionale (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok).

Non è ovviamente escluso che i piani possano cambiare, ma secondo quanto riportato stamane da ‘Repubblica’ è in corso una trattativa serrata tra Rai e FIGC per il contratto di esclusiva dell’Under 21 e della Nazionale femminile.

Al momento un accordo non è stato ancora raggiunto ed è per questo motivo che le due amichevoli degli Azzurrini (ma anche quella della Nazionale femminile con la Colombia in programma l’11 aprile) sono scoperte.

I prossimi giorni diranno dunque se verrà trovata in tempo un’intesa che consenta la trasmissione televisiva su uno dei canali Rai di Serbia-Italia U21 e Italia-Ucraina U21.