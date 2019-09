Italia Under 21, Nicolato su Kean e Zaniolo: "Devono imparare dai loro errori"

Il nuovo ct dell'Italia Under 21 parla dei due talenti Kean e Zaniolo alla vigilia del match contro il Lussemburgo: "Devono rispettare le regole".

Dopo il 4-0 rifilato in amichevole alla Moldavia l' Under 21 torna in campo per il primo match di qualificazione ai prossimi Europei: alla vigilia del match contro il Lussemburgo l'allenatore Nicolato ha parlato in conferenza stampa.

Il nuovo ct azzurro ha parlato di Nicolò Zaniolo e Moise Kean, bacchettandoli sull'atteggiamento avuto nelle ultime settimane:

"Sono due giocatori di grandissimo talento e qualità, ma devono rispettare le regole e fare la riflessione giusta su qualche errore. Devono fare un certo tipo di percorso e capire che l'attività va svolta in un certo modo. Sbagliare non è un grande problema, ma lo è non imparare dagli errori fatti".

Nicolato entra nel dettaglio della questione e manda un importante messaggio ai due giovani: