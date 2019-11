Italia Under 21, i convocati: ci sono Tonali e Kean

Sono 23 i convocati dell'Italia Under 21: presenti anche Tonali e Kean, già nel giro della nazionale maggiore. Presenti anche Pinamonti e Bastoni.

L' Under 21 riprende il suo cammino verso Euro 2021. Dopo le vittorie contro Lussemburgo e Armenia più il pareggio contro l' , gli azzurrini affronteranno e di nuovo Armenia in due match casalinghi in successione.

Per le sfide di Ferrara e Catania, il commissario tecnico Paolo Nicolato ha convocato 23 giocatori, senza volti nuovi rispetto agli ultimi chiamati.

Ci sono Kean e Tonali, già da tempo nel giro della Nazionale Maggiore, ma che per questa sessione, al pari di Pinamonti e Bastoni, che stanno trovando grande continuità in .

Rimane invece nel gruppo di Mancini Nicolò Zaniolo, mentre non sono nell'elenco Tripaldelli e Bellanova.

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari ( );

Difensori: Claud Adjapong (Hellas ), Alessandro Bastoni ( ), Davide Bettella ( ), Enrico Delprato (Livorno), Matteo Gabbia ( ), Luca Pellegrini ( ), Luca Ranieri ( ), Marco Sala (Virtus Entella);

Centrocampisti: Marco Carraro ( ), Davide Frattesi ( ), Manuel Locatelli ( ), Giulio Maggiore ( ), Fabio Maistro ( ), Sandro Tonali ( ), Niccolò Zanellato ( );

Attaccanti: Patrick Cutrone (Wolverhampton Wanderers), Moise Bioty Kean ( ), Andrea Pinamonti ( ), Gianluca Scamacca ( ), Riccardo Sottil (Fiorentina).