Italia Under 21: convocate due squadre per le gare con Islanda, Lussemburgo e Svezia

Azzurrini attesi da tre match in sette giorni, in palio il pass per l’Europeo. Il Club Italia ha deciso di costituire due gruppi.

Non solo la Nazionale di Roberto Mancini, anche l'Under 21 sarà impegnata in queste due settimane di sosta dei campionati. La Nazionale Under 21 torna in campo per gli ultimi tre match di qualificazione al torneo continentale, un mini ‘tour de force’ che inizierà giovedì 12 novembre (ore 13.15 locali, 14.15 italiane) allo stadio ‘Víkingsvöllur’ di Reykjavik con il recupero della gara con l’ .

Gli Azzurrini saranno poi di scena domenica 15 novembre (ore 17.30) a Differdange contro i padroni di casa del Lussemburgo e mercoledì 18 novembre (ore 17.30) allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa ospiteranno i pari età della nell’ultimo incontro del girone.

Per l’occasione la FIGC ha deciso di costituire, oltre alla Nazionale Under 21, una Under 21 B: le due formazioni, rispettivamente guidate dai tecnici Paolo Nicolato e Alberto Bollini, lavoreranno nello stesso periodo in maniera funzionale e sinergica, con la supervisione di Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali Giovanili del Club , così da essere in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze che potrebbero determinarsi.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Questi i convocati della prima squadra, denominata A:

Portieri: Federico Brancolini ( )*, Marco Carnesecchi ( ), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Russo (Virtus Entella);

Difensori: Claud Adjapong ( ), Alessandro Bastoni ( )*, Raoul Bellanova ( ), Alessandro Buongiorno ( ), Nicolò Casale ( ), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta ( ), Matteo Gabbia ( ), Matteo Lovato (Hellas ), Riccardo Marchizza ( ), Marco Sala (Spal), Marco Varnier (Pisa), Alessandro Vogliacco (Pordenone);

Centrocampisti: Marco Carraro ( )*, Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh ( ), Filippo Melegoni ( )*, Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa)*, Niccolò Zanellato ( );

Attaccanti: Patrick Cutrone (Fiorentina)*, Andrea Pinamonti (Inter)*, Giacomo Raspadori ( )*, Gianluca Scamacca (Genoa)*, Riccardo Sottil ( ).

Questi i convocati della seconda squadra, quella B:

Portieri: Simone Ghidotti (Pergolettese), Stefano Turati (Sassuolo)*;

L'articolo prosegue qui sotto

Difensori: Pietro Beruatto (Vicenza Virtus), Davide Bettella (Monza), Samuele Birindelli (Pisa), Andrea Carboni (Cagliari), Giuseppe Cuomo (Crotone), Christian Dalle Mura (Fiorentina)*, Memeh Caleb Okoli (Spal), Andrea Papetti ( ), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Alessandro Tripaldelli (Cagliari), Gabriele Zappa (Cagliari), Nadir Zortea ( );

Centrocampisti: Andrea Colpani (Monza), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Fabio Maistro (Pescara), Hans Nicolussi Caviglia ( ), Tommaso Pobega (Spezia), Manolo Portanova (Juventus), Filippo Ranocchia (Juventus), Emanuele Zuelli ( Verona);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Sebastiano Esposito (Spal), Roberto Piccoli (Spezia), Eddie Antonhy Mora Salcedo (Hellas Verona), Emanuel Vignato ( ).