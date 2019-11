Italia Under 21, Bastoni infortunato: convocato Nicolò Casale

Alessandro Bastoni non riesce a recuperare dall'infortunio rimediato con l'Inter e lascia gli 'Azzurrini': Nicolato convoca Casale al suo posto.

Non ce la fa Alessandro Bastoni a proseguire con la Nazionale Under 21 e lascia il ritiro: il difensore dell' non ha ancora smaltito l'infortunio subito nell'ultima gara di contro il e Nicolato convoca Nicolò Casale per sostituirlo, come riportato da 'Sky'.

Il difensore nerazzurro classe '99 è uscito acciaccato dall'ultima sfida del 'Meazza', dopo aver giocato 90' contro gli scaligeri. Bastoni verrà sottoposto nei prossimi ad esami strumentali nei prossimi giorni che accerteranno l'entità dell'infortunio e le tempistiche necessarie per essere nuovamente a disposizione di Antonio Conte.

Quel che è certo è che l'ex difensore del non sarebbe potuto essere a disposizione di Nicolato per le gare di qualificazione agli Europei 2021 contro e Armenia, e allora il ct degli 'Azzurrini' è corso ai ripari convocando Nicolò Casale. Il difensore classe '98 gioca nel in Serie B, ma è di proprietà del Verona, proprio la squadra contro la quale si è infortunato Bastoni. Un incrocio di destini che ha portato alla prima chiamata dell'Under 21 per Casale.