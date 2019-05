Italia Under 21: 26 preconvocati per l'Europeo, presenti Meret e Cutrone

Diramata la lista dei 26 giocatori che svolgeranno la prima parte del ritiro in vista dell'Europeo Under 21 che si giocherà in Italia.

Ecco la lista dei giocatori preconvocati per il ritiro Under 21 in vista dell'Europeo di categoria che si giocherà in . Di Biagio ha preso in considerazione 26 giocatori, che si ritroveranno il prossimo 29 maggio a Formello.

La lista ufficiale di coloro che disputeranno la competizione verrà stilata ed ufficializzata il prossimo 6 giugno (si ritroveranno il 10 giugno presso il centro sportivo di Casteldebole, individuato come quartier generale). I giocatori impegnati nei play off del campionato di serie B si aggregheranno al gruppo al termine delle gare.

Di questa lista non fanno inoltre parti alcuni giocatori che verranno presumibilmente convocati da Roberto Mancini per le sfide di qualificazione ad contro Grecia e ma che successivamente potrebbero essere in un certo senso 'ripescati'.

#Under21

Verso l’#Europeo #DiBiagio convoca 26 #Azzurrini per un pre ritiro a #Roma.



La lista https://t.co/MVkxLRHj8f



La squadra inizierà la preparazione il 29 presso il Centro Sportivo di #Formello; giovedì 6 giugno la lista ufficiale dei 23 calciatori.#U21Euro pic.twitter.com/xehsQ6RHQO — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 24 maggio 2019

Portieri: Emil Audero ( ), Alex Meret ( ), Lorenzo Montipò ( )

Difensori: Claud Adjapong ( ), Alessandro Bastoni ( ), Kevin Bonifazi ( ), Arturo Calabresi ( ), Davide Calabria ( ), Fabio De Paoli ( ), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella ( ), Filippo Romagna ( )

Centrocampisti: Francesco Cassata ( ), Gaetano Castrovilli ( ), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora ( ), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali ( ), Luca Valzania (Frosinone)

Attaccanti: Federico Bonazzoli ( ), Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Bologna), Gabriele Moncini ( ), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini ( )